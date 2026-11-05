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05.11.2026 06:31:28
Solvay: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Solvay hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es stand ein EPS von 0,64 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Solvay noch ein Gewinn pro Aktie von 0,330 EUR in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Solvay in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,02 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,14 Milliarden EUR im Vergleich zu 1,20 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,410 EUR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 1,03 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden.
Redaktion finanzen.at
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