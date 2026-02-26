26.02.2026 06:31:29

Solvay hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Solvay hat am 24.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Solvay mit einem Umsatz von insgesamt 1,27 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,81 Prozent verringert.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,033 USD je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 1,17 Milliarden USD für das Quartal in Aussicht gestellt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,030 USD. Im letzten Jahr hatte Solvay einen Gewinn von 0,230 USD je Aktie eingefahren.

Mit einem Umsatz von 5,36 Milliarden USD, gegenüber 5,55 Milliarden USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 3,48 Prozent präsentiert.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,351 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 5,17 Milliarden USD prognostiziert worden war.

