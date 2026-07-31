Solvay informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Solvay hat am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresviertel hatte Solvay 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Solvay in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,43 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,33 Milliarden USD im Vergleich zu 1,37 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,060 USD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 1,18 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at