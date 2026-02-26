Solvay präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Solvay gab am 24.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Solvay vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,90 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,280 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Solvay mit einem Umsatz von insgesamt 1,09 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,25 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,76 Prozent verringert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,280 EUR. Im letzten Jahr hatte Solvay einen Gewinn von 2,12 EUR je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahr hat Solvay im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 7,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,75 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 5,13 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,01 EUR geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 4,44 Milliarden EUR taxiert.

Redaktion finanzen.at