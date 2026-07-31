Solvay stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Solvay gab am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,090 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1,14 Milliarden EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,21 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,520 EUR sowie einen Umsatz von 1,03 Milliarden EUR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at