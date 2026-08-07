SOLVENTUM: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SOLVENTUM äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SOLVENTUM 0,510 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,21 Milliarden USD – ein Plus von 1,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SOLVENTUM 2,18 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at