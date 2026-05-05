SOLVENTUM Aktie
WKN DE: A407ZE / ISIN: US83444M1018
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05.05.2026 22:14:52
Solventum Corporation Q1 Income Drops
(RTTNews) - Solventum Corporation (SOLV) released a profit for first quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $13 million, or $0.07 per share. This compares with $137 million, or $0.78 per share, last year.
Excluding items, Solventum Corporation reported adjusted earnings of $1.48 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 3.0% to $2.007 billion from $2.070 billion last year.
Solventum Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $13 Mln. vs. $137 Mln. last year. -EPS: $0.07 vs. $0.78 last year. -Revenue: $2.007 Bln vs. $2.070 Bln last year.
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