SOLXYZ hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SOLXYZ hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 8,78 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SOLXYZ 9,01 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,55 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 4,29 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at