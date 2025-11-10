SOLXYZ präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SOLXYZ hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 9,01 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 5,01 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 4,29 Milliarden JPY gegenüber 3,89 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at