SOLXYZ stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SOLXYZ lud am 08.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 10,12 JPY. Im letzten Jahr hatte SOLXYZ einen Gewinn von 9,61 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,37 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,19 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at