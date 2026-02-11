SOLXYZ vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SOLXYZ präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 12,39 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 9,53 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,48 Prozent auf 4,46 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 37,89 JPY gegenüber 23,12 JPY im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 17,36 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte SOLXYZ 16,04 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at