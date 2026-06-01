Som Datt Finance präsentierte Quartalsergebnisse

Som Datt Finance ließ sich am 29.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Som Datt Finance die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 4,56 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,120 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Som Datt Finance in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 98,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei -73,8 Millionen INR im Vergleich zu -37,3 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1,570 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Som Datt Finance ein Ergebnis je Aktie von -4,480 INR vermeldet.

Umsatzseitig standen 15,46 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 18,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Som Datt Finance 18,97 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at