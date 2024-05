Som Datt Finance: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Som Datt Finance präsentierte in der am 29.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,74 INR. Im Vorjahresviertel hatte Som Datt Finance -0,360 INR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 36,2 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Som Datt Finance -3,0 Millionen INR umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 12,09 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 0,720 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 150,30 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 4,93 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at