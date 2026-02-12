Som Distilleries Breweries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Som Distilleries Breweries lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,10 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,80 Prozent auf 2,51 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Som Distilleries Breweries 3,01 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at