Som Distilleries Breweries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Som Distilleries Breweries hat am 30.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,75 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,15 INR je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 46,66 Prozent auf 1,81 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,39 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Som Distilleries Breweries hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,490 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 5,28 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 12,29 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 14,43 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at