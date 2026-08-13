Som Distilleries Breweries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Som Distilleries Breweries stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,08 INR, nach 2,02 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 49,16 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,69 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,28 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at