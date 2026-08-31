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31.08.2026 06:31:29
Soma Gold öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Soma Gold hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 CAD gegenüber 0,020 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,17 Prozent auf 20,4 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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