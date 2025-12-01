|
01.12.2025 06:31:29
Soma Gold vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Soma Gold ließ sich am 28.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Soma Gold die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22,4 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 18,1 Millionen CAD.
Redaktion finanzen.at
