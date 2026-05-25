Soma Papers Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Soma Papers Industries hat am 23.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,88 INR, nach -0,250 INR im Vorjahresvergleich.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 9,17 INR. Im letzten Jahr hatte Soma Papers Industries einen Gewinn von -1,390 INR je Aktie eingefahren.

Redaktion finanzen.at