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17.11.2026 06:31:28
Soma Papers Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Soma Papers Industries hat am 14.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,240 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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