Soma Papers Industries hat am 14.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,240 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at