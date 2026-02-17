Soma Textiles Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Soma Textiles Industries hat am 14.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Soma Textiles Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,59 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,100 INR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4647,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 280,1 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 5,9 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at