Soma Textiles Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Soma Textiles Industries hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Soma Textiles Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,59 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,190 INR je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at