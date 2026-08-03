Soma Textiles Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Soma Textiles Industries veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,84 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Soma Textiles Industries 1,10 INR je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1284,88 Prozent auf 283,9 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at