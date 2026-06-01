Soma Textiles Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Soma Textiles Industries hat am 30.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Soma Textiles Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,48 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 INR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Soma Textiles Industries mit einem Umsatz von insgesamt 508,2 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 1213,18 Prozent gesteigert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,98 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 20,98 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Soma Textiles Industries hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 808,80 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 752,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 94,88 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at