Shipping Corporation of India Land and Assets Aktie
ISIN: INE0PB301013
|
14.05.2026 16:51:20
Somali piracy disrupts global shipping and trade routes
As ships reroute around Africa to avoid Middle East conflict zones, piracy off Somalia is back. The resurgence is driving up insurance, transit times and security costs, putting new pressure on global supply chains.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!