Shipping Corporation of India Land and Assets Aktie

Shipping Corporation of India Land and Assets für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: INE0PB301013

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31.05.2026 13:23:19

Somali piracy disrupts global shipping and trade routes

As ships reroute around Africa to avoid Middle East conflict zones, piracy off Somalia is back. The resurgence is driving up insurance, transit times and security costs, putting new pressure on global supply chains.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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