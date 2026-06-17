WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
17.06.2026 08:55:20
Somali referee denied US entry, dropped from FIFA World Cup 2026
Omar Artan, Africa's top referee in 2025, was set to become the first Somali national to officiate at a FIFA World Cup before being denied entry by US authoritiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!