Somany Ceramics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Somany Ceramics hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,66 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,53 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,50 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 6,04 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at