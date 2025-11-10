Somany Ceramics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Somany Ceramics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 3,65 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Somany Ceramics noch ein Gewinn pro Aktie von 4,19 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Somany Ceramics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,85 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 6,66 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at