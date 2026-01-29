Somany Ceramics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Somany Ceramics hat sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,39 INR, nach 2,26 INR im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,82 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 6,45 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at