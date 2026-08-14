Somany Home Innovation gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Somany Home Innovation hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,52 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -3,480 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 6,25 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Somany Home Innovation 5,31 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at