Somany Home Innovation stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Somany Home Innovation hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,59 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -2,060 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,38 Prozent auf 6,76 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,30 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at