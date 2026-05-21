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21.05.2026 06:31:29
Somany Home Innovation stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Somany Home Innovation hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,27 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Somany Home Innovation -3,700 INR je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat Somany Home Innovation 6,63 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,99 Milliarden INR umgesetzt worden.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 4,740 INR beziffert. Im Vorjahr waren -8,780 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Somany Home Innovation im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25,10 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 25,07 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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