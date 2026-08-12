Somar: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Somar hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 259,35 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 236,03 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 8,38 Milliarden JPY gegenüber 7,51 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at