Somar hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Somar stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 42,74 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Somar 250,11 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 7,96 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 768,06 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1334,37 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 31,20 Milliarden JPY – ein Plus von 2,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Somar 30,36 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at