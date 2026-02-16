|
16.02.2026 06:31:31
Somar mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Somar hat am 13.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 281,25 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Somar 464,00 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Somar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,92 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
