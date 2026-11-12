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12.11.2026 06:31:28
Somar stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Somar hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 363,88 JPY gegenüber 208,04 JPY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite standen 8,95 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,82 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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