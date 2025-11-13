Somar stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Somar hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 208,04 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Somar 264,80 JPY je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Somar 7,82 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7,86 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at