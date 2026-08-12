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12.08.2026 06:31:29
Somboon Advance Technology öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Somboon Advance Technology hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0,37 THB gegenüber 0,350 THB je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig standen 1,53 Milliarden THB in den Büchern – ein Minus von 6,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Somboon Advance Technology 1,64 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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