Somboon Advance Technology präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Somboon Advance Technology präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Somboon Advance Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,370 THB je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Somboon Advance Technology 1,67 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,85 Milliarden THB umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at