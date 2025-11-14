|
14.11.2025 06:31:28
Somboon Advance Technology präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Somboon Advance Technology präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Somboon Advance Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,370 THB je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat Somboon Advance Technology 1,67 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,85 Milliarden THB umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung an den US-Börsen -- ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigt sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.