Somboon Advance Technology zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Somboon Advance Technology äußerte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Somboon Advance Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,350 THB je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Somboon Advance Technology in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,57 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,53 Milliarden THB im Vergleich zu 1,64 Milliarden THB im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at