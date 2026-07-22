RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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22.07.2026 12:10:01
Some food prices have fallen - but inflation expected to rise from here
June's fall in inflation will be welcomed by the new prime minister but analysts warn the fall is temporary.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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