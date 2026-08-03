Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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03.08.2026 11:00:00
Some Investors Are Panicking About Memory Stocks. Micron Shareholders Should Keep a Cool Head.
Shares of chipmaker SK Hynix (NASDAQ: SKHY) plunged after the company reported second-quarter results that fell short of the near-impossible expectations set by investors and analysts.The company's sales surged 257% to $54.5 billion, and operating profit skyrocketed 557% to $41.7 billion. Wall Street's average estimate anticipated more.SK Hynix shares plummeted on the news, and they grabbed fellow chipmaker Micron Technology (NASDAQ: MU) on its way down, pulling Micron stock lower.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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