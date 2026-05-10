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WKN: A0EQ92 / ISIN: IT0001490736
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10.05.2026 23:33:00
Some of the Most (and Least) Appealing Ways to Save Social Security
If news regarding the current state of the Social Security trust funds makes you nervous, take heart. While the idea of reduced benefits is scary, this is not the first time the U.S. has found itself in this position. In 1983, Social Security was just three months from being unable to pay full benefits when bipartisan legislation was enacted to shore up the program. While it's clear that changes must again be enacted to avoid widespread pain, some options are easier to swallow than others. Here, I'll rate proposals currently on the table.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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