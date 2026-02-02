Somerset Trust präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Somerset Trust präsentierte am 30.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,21 Prozent auf 39,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 35,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Somerset Trust hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 9,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 9,71 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Somerset Trust im vergangenen Geschäftsjahr 152,98 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Somerset Trust 140,91 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at