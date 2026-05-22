Somi Conveyor Beltings: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Somi Conveyor Beltings lud am 20.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,50 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,760 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 172,9 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 28,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 242,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 4,27 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 4,66 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 0,49 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,01 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,01 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at