09.02.2026 06:31:29
Somi Conveyor Beltings hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Somi Conveyor Beltings stellte am 07.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,02 INR gegenüber 1,26 INR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 374,8 Millionen INR – ein Plus von 35,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Somi Conveyor Beltings 276,3 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
