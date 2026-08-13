Somi Conveyor Beltings präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Somi Conveyor Beltings hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,51 INR gegenüber 1,02 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Somi Conveyor Beltings mit einem Umsatz von insgesamt 156,2 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 262,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 40,48 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at