Sommerliche Rekorde bei Flügen am Himmel über Österreich

Heuer im Sommer sind am Himmel über Österreich zwei Rekorde gefallen. Einerseits gab es mit 250.000 Flügen in der Hauptreisezeit von Ende Juni bis Ende August ein Allzeithoch. Andererseits wurden am 25. Juli mit 4.502 Flügen so viele verzeichnet wie noch nie an einem einzelnen Tag. Bisheriger Rekordtag war der 13. Juli 2025 mit 4.281 Flügen. Heuer wurden also erstmals mehr als 4.500 Flüge an einem Tag verzeichnet, heißt es von der Austro Control auf APA-Anfrage.

Die Viertelmillion Flugbewegungen entsprach den Angaben zufolge einem Plus von zwei Prozent gegenüber der Vorjahressaison. Bereits 2025 hatte der Verkehr um 13 Prozent gegenüber derselben Periode 2024 zugenommen. "Die Rekordwerte verdeutlichen, dass die Nachfrage nach Flugreisen weiterhin ungebrochen ist. Auch über ganz Europa war am Tag zuvor, am 24. Juli 2026, mit 37. 659 Flügen eine Rekordzahl an Flugzeugen in der Luft", sagt Austro-Control-Geschäftsführer Philipp Piber.

Durchschnittlich 740 Starts und Landungen pro Tag in Wien-Schwechat

Durchschnittlich waren im heurigen Sommer 4.200 Flüge pro Tag über Österreich unterwegs. Alleine am mit großem Abstand größten heimischen Flughafen in Wien-Schwechat gab es in den Sommermonaten insgesamt rund 44.500 Starts und Landungen. Das entspricht durchschnittlich etwa 740 pro Tag.

Vor allem im Überflug wächst der Flugverkehr in Österreich nach der COVID-Krise auch im Vergleich zum übrigen Europa überproportional, teilte die Austro Control weiters auf Anfrage mit. Seit 2022 gibt es hierzulande ein Plus von 33 Prozent, in Europa von 20 Prozent.

Hohe Pünktlichkeit

Eine besondere Herausforderung ist dabei laut der Behörde die Zunahme extremer Wetterereignisse. Denn Österreich gehöre aufgrund seiner Topographie zu den Gewitterhotspots in Europa. Trotzdem hat die Austro Control 95 Prozent der Flüge im Sommer pünktlich abgewickelt, wird betont. Verspätungen seien praktisch ausschließlich auf Wettervorkommnisse wie Gewitter zurückzuführen.

"Diese ausgezeichnete Performance ist ein Verdienst unserer Fluglotsinnen und Fluglotsen und des gesamten Austro-Control-Teams", sagt Geschäftsführer Piber. "Sie gewährleisten Tag für Tag, auch bei starkem Verkehrsaufkommen und herausfordernden Rahmenbedingungen, die sichere und effiziente Abwicklung des Flugverkehrs im österreichischen Luftraum. Ihr Einsatz trägt maßgeblich dazu bei, dass Millionen Passagierinnen und Passagiere sicher an ihr Ziel kommen."

phs/kan

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