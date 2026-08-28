Scott Corporation Aktie
ISIN: AU000000SCC7
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28.08.2026 18:58:01
Somnigroup CEO Scott Thompson Buys 30,000 Shares for $1.9 Million. Is This a Signal to Buy SGI?
Scott L. Thompson, the CEO & President of Somnigroup International Inc. (NYSE:SGI), reported a direct purchase of 30,000 shares of common stock on Aug. 27, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($62.84); post-transaction value based on August 27, 2026 market close ($62.48).Somnigroup International Inc. operates as a leading innovator in the sleep technology and wellness sector with a market capitalization of $13.2 billion and trilaing twelve month (TTM) revenue of $7.6 billion, supported by a workforce of 19,000 employees. The company's competitive differentiation is anchored in its integration of advanced technology, scientific research, and data analytics to deliver superior sleep quality solutions. Operating from its Dallas headquarters, Somnigroup maintains a strategic position within the consumer cyclical market, though recent market conditions have resulted in a one-year share price decline of 26.11%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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